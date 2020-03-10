«الوزراء»: بدلات انتقال للموظفين بالعاصمة الإدارية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه تم إنجاز خطوط المياه بشكل كامل في العاصمة الإدارية، كما جرى إنجاز 98% من محطات الكهرباء المسؤولة عن تزويد العاصمة الإدارية بالتيار.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك ملف هام وهو حركة الموظفين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية، حيث طرحت الحكومة مناقصات مع شركات خاصة لتوفير أتوبيسات لتنقل الموظفين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.وتابع: "يستمر ذلك حتى تنضم وسيلتي المواصلات الجديدتين والمتمثلتين في خط المونوريل وخط القطار المكهرب".وعن تكلفة ذهاب الموظفين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية، أكد أنه سيتم صرف بدلات انتقال للموظفين الحكوميين الذين سيتم نقلهم والبالغ عددهم 52 ألف موظف.