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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ابنة الموسيقار عبدالوهاب: والدي كان أنانيًا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:55 م
الموسيقار عبد الوهاب
الموسيقار عبد الوهاب
محمود عرفات
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قالت عصمت عبدالوهاب، ابنة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، إن والدها كان أنانيا جدا في حياته الفنية وفي نظام حياته، موضحة أنه كان لا يحب أن يزعجه أي شخص، أو أي شيء يعوق مسيرته الفنية.

وتابعت في حوارها مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الدولة لم تقدر موسيقار الأجيال كما يستحق، مشيرة إلى أن الدولة حاليا منزعجة من انتشار أغاني المهرجانات، في حين أنها لم تقدم قامات كبيرة مثل عبدالوهاب، وعبدالحليم حافظ، وفريد الأطرش، كبدائل، لذلك انحدر الذوق العام.

واستكملت أن التليفزيون المصري لا يمتلك أي فيلم من أفلام عبدالوهاب حتى الآن، وفي أي ذكرى لميلاد أو رحيل عبدالوهاب، لا يجد ما يقدمه عنه.

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