«أدمنت حبه ولا أستطيع الابتعاد».. استشاري نفسي يكشف الحل

قال الدكتور محمد طه، استشاري الطب النفسي، إن هناك نوعا من العلاقات تسمى "علاقات إدمانية"، وما يحدث فيها هو أنني أدمن شخصا بعينه ولا أستطيع أن أبتعد عنه أو أتحدث معه بشكل يومي.وأضاف خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن"، أنه من الضروري في العلاقات الإدمانية بالأشخاص أن نتساءل ماذا يقدم لنا هذا الشخص بالتحديد؟.وتابع: "العلاقات الإدمانية يجب أن تقطع فورًا، حتى لو هتقعد في البيت شوية، ولكي تتخلص من العلاقة الإدمانية يجب أن تعمل كثيرًا وتذهب إلى الجيم وتتعلم أشياء جديدة ويكون لديك الكثير من الأشياء لتشبع رغباتك بعيدًا عن المصدر الذي تدمنه، لأن هذه العلاقات تؤدي إلى الإيذاء والاستغلال".جاء ذلك ردًا على رسائل إحدى الفتيات التى أدمنت حب شخص ما ولا تعرف كيف تتخلص منه.