«رأس الشيطان».. كيف يستغل الإخوان أزمة «كورونا» لضرب مصر؟

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، كيف يستغل عناصر جماعة الإخوان، أزمة فيروس كورونا سياسيا لتشويه صورة مصر وضرب اقتصادها.وسلط الباز، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، الضوء على ما نشره رأس الشيطان أسامة رشدي عبر حسابه على موقع التدوينات "تويتر"، تعليقا على ما نشرته إحدى الصحف المصرية بأن حركة السياحة منتظمة ولا قيود على السفر لمصر، حيث قال إن هذا الأمر هو فتحة صدر من الدولة المصرية، وأن الدولة تنظر لمكاسب بسيطة يمكن أن تجنيها مقابل المخاطرة بحياة شعبها.وتابع الباز، أن رأس الشيطان هذا، يريد أن يضرب حركة السياحة المصرية، والتأثير على الاقتصاد المصري، ويستغل هذه الأزمة سياسيا للحرب ضد مصر.كما استعرض الدكتور محمد الباز، ما كتبه الأجير الإخواني محمد ناصر على "تويتر"، ليطالب بالإفراج عن السجناء المصريين كما فعلت إيران حتى لا يصابوا بكورونا، موضحا أن محمد نصار يثبت كل يوم أنه حمار كبير، وكل يوم يزداد غبائه.وتابع أن ما فعلته الدولة المصرية من إجراءات احترازية، حمى الدولة من شر انتشار الفيروس كما حدث في إيران، متسائلا: "هل نخرج الإرهابيين من السجون تحت مظلة الخوف من فيروس كورونا؟".