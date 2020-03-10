محافظ الشرقية: قطع المرافق عن المعتدين على أملاك الدولة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن توصيل المرافق للمباني المخالفة اختلف عن ذي قبل، حيث إنه الآن يشترط ضرورة وجود موافقة من الحي على أنه مقنن وضعه.وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تم مراجعة الذين تقدموا للتقنين ولم يكملوا بقطع المرافق من مياه وكهرباء وخلال أسبوعين وسيكون هناك حملة موسعة لقطع المرافق عن المخالفين.وأكد أن المحافظة تعطي فرصة وتسهيلات جيدة جدًا؛ لكي يحدث نوعا من أنواع التصالح وهو فرصة لن تعود بعد ذلك والدولة ستأخذ إجراءات في منتهى القوة، موضحًا أنهم طالبوا بتغيير التشريع الخاص بالتعدي على أملاك الدولة وتغليظ العقوبات.