داعية: من علامات يوم القيامة «حساسية تصيب المؤمن»

قال الداعية رمضان عبدالمعز، إن الفتن لا تفرق بين الناس، ولكنها تكون بالنسبة للمؤمن شيء ولغير المؤمن شيء آخر، أى أن لها وقع مختلف على كليهما، ضاربًا المثل بعلامات الساعة الكبرى، وهو الدخان المبين.وأضاف ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الدخان من علامات الساعة الكبرى مستشهدًا بالآية: "فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم" أي سيغطي دخان كثيف السماء وسيكون عذابًا على غير المؤمنين لكنه بالنسبة للمؤمن "كالزقمة" أى حساسية، لكن لغير المؤمن عذاب.متابعًا: محن الزمان تأتى على كل الناس لكن المؤمن يقرأها ويتعامل معها بطريقة أخرى، وهذا لتحقيق العبودية لله، مستشهدًا بالآية: "ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين".