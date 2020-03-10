رئيس الوطنية للصحافة يتفقد انتخابات «دار التحرير» (صور)

تفقد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اللجان الانتخابية بمؤسسة دار التحرير، وكان في استقباله الكاتب الصحفي سعد سليم رئيس مجلس الإدارة، والكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والكاتب الصحفي عبدالنبي الشحات رئيس تحرير بوابة الجمهورية، والكاتب الصحفي خالد السكران رئيس تحرير جريدة المساء، وأثنى المرشحون والناخبون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة وتوفر النزاهة الكاملة والحياد تحت الإشراف القضائي.وقال رئيس الهيئة، إن مؤسسة دار التحرير العريقة هي مؤسسة الثورة، وتعيش احتفالية كبيرة في ظل أجواء ديمقراطية وإقبال شديد على المشاركة في الانتخابات، لاختيار المرشحين الذين يقودون مسيرة العمل في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في الفترة القادمة.وشهدت اللجان الانتخابية بمؤسسة "دار التحرير للطبع والنشر"، إقبالًا كثيفًا من قبل الصحفيين والإداريين والعمال على صناديق التصويت لانتخاب ممثلين عنهم في مجلس الإدارة والجمعية العمومية.وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة وعمومية مؤسسة "دار التحرير للطبع والنشر" فى التاسعة من صباح اليوم، باب التصويت، أمام الناخبين المشاركين في ثالث جولات انتخابات المؤسسات الصحفية القومية وفقا لقانون الهيئة الوطنية للصحافة 179 لسنة 2018.