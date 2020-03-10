نصائح رئيس قسم المناعة بـ«المصل واللقاح» لتجنب الإصابة بـ«كورونا»

وجه الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة بهيئة المصل واللقاح، عددًا من النصائح للمواطنين، للمحافظة على التغذية المناعية ضد الفيروسات.وأكد "أمجد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلى أكلة" المُذاع على قناة "ON E"، أن فيروس كورونا بسيط، والأمور ستنتهي بسلام، في حال اتباع المواطنين الإرشادات الصحية اللازمة.وقال إن فيروس كورونا لا يوجد له علاج حتى الآن، ولو مناعة الإنسان قوية لن يتأثر الإنسان بالفيروس.وأكد أن البروتين الحيواني هو العنصر الرئيسي لبناء الجهاز المناعي للإنسان، بالإضافة إلى بعض المكملات الغذائية والتي تعمل على تنشيط الجهاز المناعي، ومنها الثوم والبصل والبرتقال والليمون وعسل النحل، بالإضافة للتعرض للشمس يوميا.وأوضح أن نسبة الإصابة في الأطفال بفيروس كورونا ضعيفة جدًا ومنعدمة، لأن الجهاز المناعي للأطفال سليم، مطالبًا المواطنين بشرب السوائل الدافئة صباحًا، وترطيب الحلق بماء دافئ باستمرار على مدار اليوم.