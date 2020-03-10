رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نصائح رئيس قسم المناعة بـ«المصل واللقاح» لتجنب الإصابة بـ«كورونا»

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:52 م
الدكتور أمجد الحداد،
الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة
أحمد عبد العزيز
طباعة
وجه الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة بهيئة المصل واللقاح، عددًا من النصائح للمواطنين، للمحافظة على التغذية المناعية ضد الفيروسات.

وأكد "أمجد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلى أكلة" المُذاع على قناة "ON E"، أن فيروس كورونا بسيط، والأمور ستنتهي بسلام، في حال اتباع المواطنين الإرشادات الصحية اللازمة.

وقال إن فيروس كورونا لا يوجد له علاج حتى الآن، ولو مناعة الإنسان قوية لن يتأثر الإنسان بالفيروس.

وأكد أن البروتين الحيواني هو العنصر الرئيسي لبناء الجهاز المناعي للإنسان، بالإضافة إلى بعض المكملات الغذائية والتي تعمل على تنشيط الجهاز المناعي، ومنها الثوم والبصل والبرتقال والليمون وعسل النحل، بالإضافة للتعرض للشمس يوميا.

وأوضح أن نسبة الإصابة في الأطفال بفيروس كورونا ضعيفة جدًا ومنعدمة، لأن الجهاز المناعي للأطفال سليم، مطالبًا المواطنين بشرب السوائل الدافئة صباحًا، وترطيب الحلق بماء دافئ باستمرار على مدار اليوم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

حقيقة انتقال فيروس كورونا المستجد من الخضروات والفاكهة

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

«الأرصاد» تنفي وجود إعصار سيضرب البلاد قريبًا

الصور

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

image description

ندوة جيمى لوى بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

الأكثر قراءة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

وزيرة الصحة: لا حاجة لإغلاق المدارس والجامعات حتى الآن

إنفوجراف

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

image description

خطوات الحصول على تصريح عمل (إنفوجراف)

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

image description

يوم المرأة العالمى (إنفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

نجم الساعة

يسرا تبكي أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 65 (فيديو)

الصحة

الفرق بين أعراض كورونا والانفلونزا العادية

اكتشاف أعراض جديدة لكورونا

الطب التقليدي يشفي 74603 مصابين من كورونا

النساء اللاتي يعانين من مشاكل فى القلب بحاجة لحياة مرنة

منوعات

إلغاء مؤتمر دولى فى أوديسا خوفًا من «كورونا»

دعماً للأسرة.. «نستله مصر» تعلن سياسة جديدة لمد إجازات الوضع لكلا الوالدين

رابط موقع حساب المواطن 2020.. سجل الآن في دفعات مارس (اعرف التفاصيل)

عوامل ساهمت في وفاة مصابي كورونا في ووهان

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال حمدوك
سيد عبدالقادر
فيروسات ضد مصر
مؤمن المحمدي
«فامضوا» إلى ذكر الله
لواء.حمدى البطران
حقيقة لا يمكن إنكارها
المزيد

الثقافة

ساقية الصاوى: لن نسمح لأصحاب الحرارة المرتفعة بحضور فعالياتنا

أدباء يصدرون بيانًا للتصدى لمحاولة تأجيل انتخابات اتحاد الكتاب

سوزان العبود: الحرب والذات الإنسانية دفعانى للكتابة

وزيرة الثقافة تشكل غرفة عمليات للتواصل بين القطاعات.. وتلغي البصمة