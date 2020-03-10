إيقاف فعاليات مكتبة الإسكندرية لنهاية مارس

قرر الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إيقاف كافة الفعاليات والندوات والمؤتمرات والحفلات والمعارض وعروض القبة السماوية طوال شهر مارس لحين إشعار آخر.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر أمس الاثنين، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.