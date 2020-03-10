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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العربية للتصنيع» توقع مذكرة تعاون مع هواوي للتكنولوجيا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:49 م
العربية للتصنيع
العربية للتصنيع
إيمان ماهر
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أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات التحول الرقمي وتطوير نظم التدريب وتنمية الكوادر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع الخبرات العالمية المتخصصة في هذه المجالات.

جاء هذا خلال توقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة هواوي للتكنولوجيا، التي تعد إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجالات التحول الرقمي والتدريب في مجالات الإتصالات والأجهزة الذكية والخدمات السحابية.

في هذا الصدد أشار التراس إلى تطلع العربية للتصنيع لعقد شراكة وتعاون حقيقي مع شركة "هواوي" لتطوير الكوادر في مجال التحول الرقمي والخدمات الحكومية الذكية التي سيتم تقديمها للمواطنين بالنظام الرقمي، إلى جانب اتخاذ القرارات من خلال منظومة الذكاء الإصطناعي.

وأوضح التراس أنه تم الإتفاق على تأسيس أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، لإعداد واعتماد 12 مدربا مرشحين من الهيئة في المجالات المختلفة للتحول الرقمي والتي تشمل برمجيات التشغيل لأجهزة الشبكات (رواتر - سويتش)، بالإضافة إلى أمن المعلومات والشبكات، والذكاء الاصطناعي، والبيانات، والحوسبة السحابية وتطبيقاتها بإستخدام أحدث الأساليب والتقنيات العالمية، مشددا على أهمية التعاون لتفعيل استراتيجية التحول الرقمي في مصر ورؤية التنمية المستدامة لعام 2030.

وأضاف أنه تم بحث دراسة تنفيذ البرامج التدريبية للطلاب المتفوقين في مصر وإفريقيا لتوفير كوادر فنية عالية الجودة في مجال الإتصالات والمعلومات لمصر والمنطقة العربية والإفريقية، لتلبية متطلبات السوق المتغيرة والتحديات التي تواجه مجال تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات.

وأعرب عن ثقته الكبيرة في الشباب المصرى القادر على استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية المتلاحقة باقتدار وسرعة، والتفاعل مع هذه التكنولوجيات الحديثة وخوض سوق العمل، مضيفًا إننا نتطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء قدرات الشباب المصري، وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في التحول الرقمي وقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

من جانبه، أكد "فينسينت صن" الرئيس التنفيذي لشركة هواوي العالمية أهمية الإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الشراكة والتعاون في مجالات الرقمنة وتطوير تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات.

وأضاف أن مصر سوق استراتيجية مهمة لشركة هواوي ونحن حريصون علي دعمها في تنفيذ خطتها في التحول الرقمى، مشيرا لقيام الشركة بتدشين أول أكاديمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نهاية عام 2018، وبحلول نهاية فبراير 2020 كانت هواوي قد دشنت 47 أكاديمية تكنولوجية في مصر، ونهدف إلى زيادة عدد أكاديميات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات إلى 100 بحلول نهاية هذا العام.

وأوضح أن "هواوي" ستوفر أفضل وأحدث حلول متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي في مصر وتدريب كوادر مصرية على هذه التكنولوجيا الحديثة، موضحا أن تعاون هواوي مع الهيئة العربية للتصنيع في أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يقوم على التدريب المستمر للشباب المتميزين في هذا المجال على المدى الطويل، بما يوفر مواهب كافية لدعم التطور الاقتصادي السريع والتحول الرقمي في مصر وتحقيق الإستراتيجية الوطنية 2030".

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