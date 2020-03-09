تطورات أوضاع الجالية المصرية بالكويت فى «90 دقيقة»

قال محمود عشيش عضو المجلس الرئاسي لاتحاد المواطن المصري بالخارج، إن وضع الجالية المصرية بالكويت مستقر، ووفقا لبيان وزارة الصحة الكويتية، تم مسح 5500 حالة من المواطنين الكويتيين والمقيمين، وتبين أن هناك 65 حالة مصابة بالفيروس، وحالة واحدة لمواطن مصري جاء من دولة أذربيجان، ولم يزر مصر منذ 6 شهور.وأوضح «عشيش» في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أن منظمة الصحة العالمية أجرت جولة على الحجر الصحي بالكويت وأشادت به، موضحا أن السلطات الكويتية توفر أعلى درجات الرعاية للمصابين.وواصل أن وزارة الداخلية الكويتية جددت الإقامات لمن هم عالقون خارج البلاد، موضحا أن الوزارة أتاحت للعاملين بالكويت المتواجدين بالخارج الحصول على إذن غياب لمدة 3 شهور.ولفت إلى أن أغلب العاملين بدول الخليج من أبناء الصعيد، وهم يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تحليل الـ pcr، مناشدا رئيس الوزراء بتحديد أماكن في المحافظات لإجراء التحليل.