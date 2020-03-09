رحلتان جويتان يوميًا للسعودية لإجلاء المصريين العالقين

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه تقرر إرسال رحلتين جويتين يوميًا إلى المملكة العربية السعودية بدءا من اليوم وحتى 24 مارس الجاري، لجلب المصريين العالقين من المملكة العربية السعودية.وأضافت «الهجرة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «ONE E» أن الدولة تحركت لإجلاء أبنائها من الصين، وكذلك تتحرك لإجلاء العالقين بالمملكة، مؤكدة أنه من 9 مارس حتى 24 مارس، تقرر إرسال أيضا إرسال رحلة جوية يومية إلى جدة.وأكدت الوزيرة أن أي مواطن مصري في الكويت انتهت إقامته، سيتم تجديد إقامته وتقرر تمديد الزيارات لمدة شهرين، وإذن الغياب لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.