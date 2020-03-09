فيديو لنائب المقطم يقيم صلاة الجماعة بأحد مساجد الجمالية

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي، فيديو للنائب جمال الشويخي، نائب المقطم، أثناء إقامته صلاة الجماعة داخل أحد المساجد في منطقة الجمالية، وانتشر الفيديو بين النشطاء بعد القبض عليه بتهمة الرشوة من قبل الرقابة الإدارية لحصوله على رشوة قيمتها 300 ألف جنيه.وكانت ألقت هيئة الرقابة الإدارية فجر اليوم، القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، بعد موافقة البرلمان على رفع الحصانة عنه، في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، لطلبه وحصوله على مبلغ 300 ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة "نكست هوم"، مقابل استغلال نفوذه ‏لدى بعض مسئولى بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته نحو 7.5 مليون جنيه ‏لأحد مشروعات الشركة بالمقطم.