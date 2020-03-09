فيديو جديد يكشف تعرض أردوغان لوصلة إذلال من بوتين لمدة دقيقتين

عرض الإعلامي نشأت الديهي مقطع فيديو مسجل لجزء من زيارة أردوغان لروسيا، ودخوله الكرملين قبيل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأظهر الفيديو، الذى عرضه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن"، أردوغان وهو ينتظر لدقيقتين كاملتين أمام الباب قبل لقاء بوتين فى مشهد مقصود ومصور، حيث كان مكان الانتظار يحتوى على صور معلقة لأباطرة روسيا السابقين.وعلق الديهي: الكل يظهر بالفيديو فى حالة توتر شديد، أردوغان ووزير الدفاع وزوج ابن أردوغان، حيث وضع لهم بوتين صور الأباطرة الروس الذين أذلوا الدولة التركية، فى مسرحية لإذلال أردوغان وحاشيته، واصفًا ما حدث بالإذلال التاريخي والمتعمد "وسقط أردوغان ذليلًا أمام رجاله" ولا أبالغ فالصورة كاشفة وبوتين صفع أردوغان صفعة تاريخية.