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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الهجرة» تطلق آلية للتواصل مع المصريين العالقين بسبب «كورونا»

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:21 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتشكيل فريق عمل لاستقبال رسائل المواطنين وطلباتهم، ‎في إطار دور الوزارة برعاية المصريين في الخارج ومتابعة مشاكلهم واحتياجاتهم، وفي ضوء ما يشهده العالم من إجراءات لمحاربة انتشار فيروس "كورونا" ومنها إيقاف الطيران أو طلب تقديم شهادات صحية أو خلاف ذلك من إجراءات، حرصا على التواصل مع المصريين العاملين بالخارج العالقين في الخارج ويرغبون في العودة للوطن أو في العودة إلى جهة عمله بالخارج.

ويتلقي فريق العمل بيانات العالقين في الخارج، أو من تخلفوا عن العودة إلى مقار أعمالهم بعد قرار عدد من الدول حظر حركة المسافرين منها وإليها؛ لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا وتقليل المخاطر، وفقًا للتوصيات العالمية.

‎يأتي ذلك في إطار احترام الدولة المصرية سيادة الدول وتقديرها القرارات المتخذة في كل دولة بهدف منع وانتشار الفيروس، والحرص على سلامة ومصلحة أي مواطن مصري يعمل في أي دولة، ومراعاة الظروف العائلية للمصريين بالخارج المتضررين من قرارات بعض الدول المتعلقة بوقف رحلات الطيران نظرا لانتشار الفيروس، والسعي لضمان كافة حقوق المصريين العاملين بالخارج، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في مختلف الدول.

‎وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن هذا الإجراء يسهل عملية التواصل مع المصريين العاملين بالخارج، ويُسرع من عملية التدخل في كل حالة وفق ظروفها ومتطلباتها الخاصة، للتمكن من التعامل مع الموقف الراهن بمختلف السبل المتاحة، بما يضمن حماية حقوق المواطن المصري في مختلف دول العالم، ويتم التواصل من خلال استمارة البيانات الإلكترونية التالية:
https:docs.google.comformsde1FAIpQLSfKRxP4OoLfJlbB7xbYX-I2fxFalP4HSgQULhjBtAOiBH-w8Qviewform

أو البريد الإلكتروني: [email protected]، كذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755 01062437210.

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