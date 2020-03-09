لؤى يستعد لطرح «ضقت صبرا»

يستعد المطرب لؤي، لطرح أغنية جديدة، من ألبومه القادم، تحمل عنوان "ضقت صبرا"، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".الأغنية من كلمات محمد البدري، وألحان أحمد البرازيلىي، وتوزيع إلهامي دهيمة، وهي من إنتاج شركة مزيكا، وقد تم تسجيلها مؤخرًا.ويعود لؤي إلى الغناء مرة أخرى بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية، حيث انتهى من تسجيل أغنيات الألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين.يذكر أن آخر أعمال لؤي، التى طرحها أغنية "الليلة سهرانين" من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصري، وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق.