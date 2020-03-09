رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أستاذ الفيروسات: 3 خطوات لخروج لقاح للقضاء على كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:30 م
كورونا
كورونا
إيمان ماهر
طباعة
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن المراكز البحثية التابعة للوزارة وكذلك المركز القومى للبحوث تعد حاليًا أبحاثًا لإنتاج وإعداد لقاح لمواجهة فيروس كورونا، وتستغرق وقتًا طويلًا مثل ما تم فى الأمور المشابهة من قبل.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد محمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن فيروس كورونا المستجد غير واضح ما إذا كان تحور عن فيروسات أخرى أو قائم بذاته.

وأضاف: "هذا الفيروس المستجد ينتمى لعائلة Corona Viruses معظمها مصدرها حيواني، ماعدا 6 أنواع تصيب الإنسان وبعد ظهور الفيروس الجديد أصبحت 7، كما يستهدف الجهاز التنفسي وتأثيره كبير على كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية وسريع الانتشار، الفيروس يتكاثر داخل الجسم وعندما يستهدف أجهزة داخل الجسم يدمر الخلايا".

وتابع: "العالم يعمل في اتجاهين، الأول إيجاد لقاح واقي، وأكثر من دولة بالفعل تحضر لقاحات، ولكن الاختبارات الطبية تأخذ وقتًا طويلًا. والاتجاه الثاني هو إيجاد دواء للفيروس".

وأشار علي إلى أن بعض الدول جربت الأدوية الحاصلة على ترخيص ومضادة للفيروسات ولكنهم وجدوا أن تأثيرها خفيف، لذلك يحاولون تجريب إما مواد كيماوية وإما مستخلصات أخرى.

وختم: "المركز يسعى لإيجاد لقاح للفيروس، وأن تتوافر لدينا المواد التشخيصية، وهى بالفعل توفرت، وبدأنا في أولى الخطوات، وهى الجزء المعملي ثم الصحي، ويعاد تحضير اللقاح بحيث يصلح للاستخدام الآدمي وبعدها نبدأ التجارب على الحيوان والإنسان في كذا مرحلة، وبدأنا في اللقاح، وفي شهور قليلة يكون خلص ويتبقى الجزء الطبي، والذي سيعكف عليه المتخصصون بعد الحصول على موافقات من وزارة الصحة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإفتاء التونسية تعلق الدخول في الإسلام خوفا من كورونا

حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا للإنسان

عمرو أديب: شكرًا للسودانيين على وضوحهم ولا نحتاج لتبرير (فيديو)

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

الصور

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

image description

سائح «السفينة الموبوءة» بالأقصر يوثق رحلة علاجه من كورونا (صور)

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون معاشات القوات المسلحة

إنفوجراف

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

image description

يوم المرأة العالمى (إنفوجراف)

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

نجم الساعة

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من بثور الوجه

البرتقال يحمي من أمراض القلب

الصين تتبرع بـ20 مليون دولار لمكافحة «كورونا»

الصليب الأحمر يحذر من انخفاض مخزون التبرع بالدم

منوعات

اليابان تؤجل بداية موسم البيسبول بسبب كورونا

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

رغم انتشار كورونا.. تونس: مستمرون في استقبال السياح

بعد رفض تايلاند.. سنغافورة تسمح برسو السفينة السياحية

مقالات الرأي
ماجد حبته
ديون لبنان.. «روشتة إنقاذ» دينية!
د. منى حلمى
حديث الهويات والخصوصيات حديث عنصرى متغطرس متعصب
عمرو خالد
دعاء الفتح فى مشروعات الحياة «٢-٢»
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
جحيم موسيقا المهرجانات
المزيد

الثقافة

قراءة إبداعية في فكر إبراهيم مدكور بثقافة السويس

ثقافة الشرقية تجوب المدارس لتوعية طلابها بكورونا

اختفاء صور نادرة لأماكن أثرية بواحة سيوة من أكاديمية الفنون

ثقافة الفيوم تناقش «دور الجندي المصري في السلم والحرب»