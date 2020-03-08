شكري: الرئيس يتواصل مع القادة العرب بشأن سد النهضة

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص في هذه الآونة على إطلاع الأشقاء من القادة العرب على آخر مستجدات سد النهضة ويحيطهم علمًا بالتطورات المتصلة بهذا الموضوع.وأضاف خلال مداخلة هاتفية من الكويت ببرنامج "كل يوم" المُذاع على فضائية "ON" أن الرئيس يحرص على التنسيق مع أشقائه العرب، عندما تكون الأمور متصلة بقضايا مركزية وحيوية وخاصة عندما تتصل بالأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن الانتقاص من الأمن القومي المصري يعتبر انتقاصًا من الأمن القومي العربي بأكمله.وتابع شكري أن العمل من قبل مصر يتسم بالرغبة في التوصل لتفاهم حول سد النهضة، مؤكدًا أن مصر أبدت تفهمًا للشركاء الآخرين ونتواصل للعمل على إذكاء وتشجيع الطرفين السوداني والإثيوبي على تقدير الإيجابيات الخاصة بالاتفاق الذي تم بلورته وفتح قنوات التعاون التي سيؤدي إليها.