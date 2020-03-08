محافظ كفر الشيخ يكشف قصة قرية «فاطمة تعلبة»

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المرأة المصرية سواء كانت أم أو جدة أو غيره ذلك هى عصب الأسرة المصرية، وهي التي تتحكم في إدارة الأعمال في العديد من محافظات مصر.أضاف محافظ كفر الشيخ، خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن قرية شباس عمير في كفر الشيخ التي دارت حولها قصة مسلسل الوتد، والتي جسدت بطولته الفنانة الراحلة هدى سلطان في دور فاطمة تعلبة، بها العديد من المؤهلين في كل المجالات، منوها إلى أن العمل الدرامي والثقافي لم يظهر للناس طبيعة معالم القرية.وواصل أن قرية شباس عمير بها العديد من الأوتاد حاليا، وأي سيدة في هذه القرية هي التي تقود الزراعة، والأعمال في الحقل.