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يعقوب الريسي لـ مهاجمي مصر: غرور ونكران للجميل

الأحد 08/مارس/2020 - 11:10 م
يعقوب الريسي
يعقوب الريسي
سناء إسماعيل
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شن الكاتب الإماراتي يعقوب الريسي، هجومًا حادًا على الذين يشوهون صورة مصر ويستهزئون بشعبها.

وقال الريسي في تغريدة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر": "بعض السفهاء أصبح في كل بلاء يرمي التهم جزافًا على مصر ويتهكم على قراراتها ويستهزء بشعبها العظيم وينتقص من كوادرها الذكية".

وأضاف: "ولو رجعنا قليلًا بالذاكرة لوجدت أن العبيط من درّسه مصري ومن عالجه مصري ومن صمم منزله مصري ومن ساهم بتطور بلده مصري ولكنه الغرور ونكران الجميل ويبقى المصري أصيل".

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