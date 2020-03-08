يعقوب الريسي لـ مهاجمي مصر: غرور ونكران للجميل

شن الكاتب الإماراتي يعقوب الريسي، هجومًا حادًا على الذين يشوهون صورة مصر ويستهزئون بشعبها.وقال الريسي في تغريدة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر": "بعض السفهاء أصبح في كل بلاء يرمي التهم جزافًا على مصر ويتهكم على قراراتها ويستهزء بشعبها العظيم وينتقص من كوادرها الذكية".وأضاف: "ولو رجعنا قليلًا بالذاكرة لوجدت أن العبيط من درّسه مصري ومن عالجه مصري ومن صمم منزله مصري ومن ساهم بتطور بلده مصري ولكنه الغرور ونكران الجميل ويبقى المصري أصيل".