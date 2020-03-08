يعقوب الريسي لـ مهاجمي مصر: غرور ونكران للجميل
الأحد 08/مارس/2020 - 11:10 م
سناء إسماعيلطباعة
شن الكاتب الإماراتي يعقوب الريسي، هجومًا حادًا على الذين يشوهون صورة مصر ويستهزئون بشعبها.
وقال الريسي في تغريدة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر": "بعض السفهاء أصبح في كل بلاء يرمي التهم جزافًا على مصر ويتهكم على قراراتها ويستهزء بشعبها العظيم وينتقص من كوادرها الذكية".
وأضاف: "ولو رجعنا قليلًا بالذاكرة لوجدت أن العبيط من درّسه مصري ومن عالجه مصري ومن صمم منزله مصري ومن ساهم بتطور بلده مصري ولكنه الغرور ونكران الجميل ويبقى المصري أصيل".
وقال الريسي في تغريدة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر": "بعض السفهاء أصبح في كل بلاء يرمي التهم جزافًا على مصر ويتهكم على قراراتها ويستهزء بشعبها العظيم وينتقص من كوادرها الذكية".
وأضاف: "ولو رجعنا قليلًا بالذاكرة لوجدت أن العبيط من درّسه مصري ومن عالجه مصري ومن صمم منزله مصري ومن ساهم بتطور بلده مصري ولكنه الغرور ونكران الجميل ويبقى المصري أصيل".