الإبراشي عن تعليق الدراسة بسبب كورونا: لسة موصلناش للحالة دي

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على وباء "كورونا" المتفشي في العالم، قائلًا إن التجمعات هي الأساس الأول في التعامل مع هذه الأزمة، حيث يتم إغلاق المدارس والجامعات ومنع الناس من دخول المباريات وغيرها.وأضاف الإبراشي خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المُذاع على "القناة الأولى المصرية":" إحنا لسا موصلناش لهذه الحالة، وإن شاء الله مش هنوصل لها".ووأوضح أن السعودية اشترطت على العائدين من مصر إجرائهم تحليل "pcr"، مشيرًا إلى أن التجمعات في إجراء التحليل كانت كبيرة جدًا، لافتًا إلى أن هناك مروجين استغلوا المشهد وروجوا أن الوباء انتشر في مصر ولهذا يتم التحليل، متابعًا: "هذا الوضع فاجئنا جميعًا وتم التصدي له".