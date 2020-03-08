محافظ كفر الشيخ: لدينا أزمة فى الالتزام وليس التخطيط

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن تعداد سكان محافظة كفر الشيخ يصل إلى 3.5 مليون نسمة، موضحًا أن هناك تكدسًا في الأماكن الخدمية في المحافظة خاصة خدمات الصحة والتعليم.وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هناك نقصًا في تخصصات طبية بالمحافظة كتخصصات جراحة العظام، وتخصصات التخاطب، والأمراض العصبية.وواصل محافظ كفر الشيخ، أن الدولة المصرية ليست لديها أزمة في التخطيط بصفة عامة، ولكن هناك أزمة في الالتزام بالتخطيط.وتابع: أنه يعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المجالات كافة.