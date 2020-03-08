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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز يطالب بإلغاء الاحتفال بالموالد الصوفية للوقاية من كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 09:06 م
الباز
الباز
محمود عرفات
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طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بإلغاء 3 موالد من المقرر أن تُقام خلال شهر مارس الجاري؛ لتخفيف الزحام والتلاحم بين الأشخاص لمنع العدوى بفيروس كورونا.

وأضاف الباز في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه خلال الشهر الجاري من المقرر أن تُقام 3 موالد هم مولد السيد البدوي، ومولد إبراهيم الدسوقي، ومولد السيدة زينب، وأقترح إلغاء هذه الموالد خلال العام الجاري؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

وواصل: "ما حدش يقول لي الموالد دي بركة، ومش هيحصل فيها عدوى، لأن العدوى تحدث في التجمعات ولا علاقة لها بكون الموالد لأشخاص من أهل البيت، أو لأشخاص آخرين".

واستطرد: "لا أقدس من الحرم المكي الشريف، ومع ذلك تم اتخاذ إجراءت وقائية به لمنع انتشار العدوى".

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