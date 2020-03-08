الباز يطالب بإلغاء الاحتفال بالموالد الصوفية للوقاية من كورونا

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بإلغاء 3 موالد من المقرر أن تُقام خلال شهر مارس الجاري؛ لتخفيف الزحام والتلاحم بين الأشخاص لمنع العدوى بفيروس كورونا.وأضاف الباز في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه خلال الشهر الجاري من المقرر أن تُقام 3 موالد هم مولد السيد البدوي، ومولد إبراهيم الدسوقي، ومولد السيدة زينب، وأقترح إلغاء هذه الموالد خلال العام الجاري؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.وواصل: "ما حدش يقول لي الموالد دي بركة، ومش هيحصل فيها عدوى، لأن العدوى تحدث في التجمعات ولا علاقة لها بكون الموالد لأشخاص من أهل البيت، أو لأشخاص آخرين".واستطرد: "لا أقدس من الحرم المكي الشريف، ومع ذلك تم اتخاذ إجراءت وقائية به لمنع انتشار العدوى".