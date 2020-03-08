إحالة 3 متهمين بسرقة محل مصوغات بالمرج للمحاكمة

أمرت نيابة المرج بإحالة ٣ متهمين للمحاكمة، لسرقتهم محلا لبيع المصوغات الذهبية بمنطقة المرج.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين "أحمد. م"، "ممدوح. ع"، "أنس. م"، عاطلون ومسلحون في قضايا سرقة، واعترف المتهمون بارتكابهم واقعة سرقة محل المصوغات الذهبية بمنطقة المرج، وأقروا بسرقتهم لمصوغات ذهبية تقدر بـ٣٦٠ ألف جنيه وأقروا بتقسيمهم المسروقات عليهم.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج يفيد بسرقة محل مصوغات ذهبية بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان ما تبقى من المسروقات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.