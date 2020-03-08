برلمانى يطالب بمراجعة مخزون الكمامات ووقف تصديرها

قال النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، إن اقتراحه الخاص بإصدار قانون لمنع تصدير الكمامات، نابع من قراءة الواقع ودراسة السوق، مضيفًا: "صدرنا خلال شهري يناير وفبراير أكثر من 108 أطنان كمامات".وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، أن قيمة تصدير الكمامات بلغت 584 ألف دولار وهو رقم زهيد، مطالبًا بمراجعة المخزون العام من الكمامات خاصة بعد ارتفاع أسعارها مع تزامن الإقبال الكبير عليها.وأشار إلى أن التجار الكبار هم من يتلاعبون بأسعار الكمامات، مشيرًا إلى أن مصر حاليًا هي الأولى بإنتاجها من الكمامات لحماية شعبها، ومن الضروري أن نأخذ احتياطتنا، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تراجع المخزون العام من الكمامات.