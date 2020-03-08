الباز: الاحتفال بيوم الشهيد ليس بالأغانى ولكن بالحفاظ على البلد

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن رسالتنا في يوم الشهيد هي رسالة ردع للأعداء، وأن مصر تحتفل بالشهداء وتعتز وتفخر بأننا أمة شهداء.وأضاف الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، متحدثًا عن يوم الشهيد: "لولاهم ما كنا هنا"، لافتًا إلى أن يوم 9 مارس تم تحديده للاحتفال بالشهداء، تكريمًا للشهيد الأعظم الفريق عبدالمنعم رياض، الذي كان يقف بجوار أصغر عسكري في القوات المسلحة كتفا بكتف، لمتابعة عمليات حرب الاستنزاف على الجبهة، وإشرافه على خطة تدمير خط بارليف.وتابع الباز: "هذا الرجل مُلهم، لأن القائد الذي يقف وسط جنوده على الجبهة هو رمز من رموز البلد، وكثير جدًا من القيادات في القوات المسلحة يقودون الحرب ضد الإرهاب ويتابعون العمل بأنفسهم على الأرض، بدليل استشهاد القيادات في ميدان القتال".وأكد، أنه لا يشعر بألم الفقد سوى أسر الشهداء، معلقًا: "الاحتفال بيوم الشهيد مش مجرد أغاني ونعي وكلام عن بطولات الشهداء، ولكن بالحفاظ على البلد".