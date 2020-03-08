يسرا: أنا متصالحة جدًا مع كل خط في وجهي

تحدثت الفنانة يسرا، عن العديد من أسرارها الشخصية والفنية وعلاقتها مع الله وذلك للمرة الأولى.وقالت يسرا خلال لقائها في برنامج «Be my guest» والذي يقدمه الإعلامي بلال العربي على قناتي «LBC» و«روتانا موسيقى»: "أنا متصالحة جدًا مع كل خط في وجهي، إذا كانوا 3 وأصبحو 10 أنا متصالحة معاهم جدًا".وعن علاقتها مع الله أكدت: "حبيبي الكبير بيكرمك كرم ما بعده كرم مهما عملت أول أما بفتح عيني بكلمه لا يوجد أحن منه، أكثر عظيم بيفوت لك لأننا ولا حاجة ضمن مخلوقاته الكبيرة والحمد لله على نعمة الاستغفار والحمد".وأكدت يسرا خلال اللقاء أنها تحاسب نفسها دائمًا سواء في عملها أو في علاقاتها الشخصية مع الآخرين، معتبرة أن ذلك أقسى أنواع المحاسبة.

يسرا لـ بلال العربي: "أنا متصالحة مع كل تجعيدة من تجاعيد وجهي"@Youssra pic.twitter.com/SIFZlrWhp6 — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) March 8, 2020

"ده حبيبي!" .. هكذا وصفت يسرا علاقتها مع الله في لقاءها مع بلال العربي@Youssra pic.twitter.com/eD4spGIlt1 — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) March 8, 2020

تحدثت الفنانة يسرا، عن العديد من أسرارها الشخصية والفنية وعلاقتها مع الله وذلك للمرة الأولى.وقالت يسرا خلال لقائها في برنامج «Be my guest» والذي يقدمه الإعلامي بلال العربي على قناتي «LBC» و«روتانا موسيقى»: "أنا متصالحة جدًا مع كل خط في وجهي، إذا كانوا 3 وأصبحو 10 أنا متصالحة معاهم جدًا".وعن علاقتها مع الله أكدت: "حبيبي الكبير بيكرمك كرم ما بعده كرم مهما عملت أول أما بفتح عيني بكلمه لا يوجد أحن منه، أكثر عظيم بيفوت لك لأننا ولا حاجة ضمن مخلوقاته الكبيرة والحمد لله على نعمة الاستغفار والحمد".وأكدت يسرا خلال اللقاء أنها تحاسب نفسها دائمًا سواء في عملها أو في علاقاتها الشخصية مع الآخرين، معتبرة أن ذلك أقسى أنواع المحاسبة.