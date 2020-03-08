أسامة فطيم يناقش «شرلوك هولمز يقابل سيجموند فرويد» بالنيل الثقافية.. الأربعاء

يستضيف الإعلامي خالد منصور الأربعاء المقبل، الكاتب الصحفي أسامة فطيم حول ترجمة الدكتور لطفي فطيم لرواية "شرلوك هولمز يقابل سيجموند فرويد" للكاتب الأمريكي نيكولاس ماير، في حلقة جديدة من برنامج "كلمات"، والذي يذاع في تمام الخامسة والنصف مساء على شاشة النيل الثقافية.رتّب الكاتب الأمريكي نيكولاس ماير لقاءً يجمع المفتش الشهير شرلوك هولمز وعالم النفس البارز سيجموند فرويد في روايته الشهيرة "شرلوك هولمز يقابل سيجموند فرويد"، التي نُشِرت للمرة الأولى في بريطانيا عام 1975.الكاتب نيكولاس ماير استطاع أخذ جانب جديد من شارلوك هولمز وقصته العظيمة (المعركة الاخيرة)، وحولها إلى حالة جديدة ومختلفة تماما بدون أن يخرب أو يعبث بالشخصية نفسها، وكان هو أكبر تحدي بالنسبة للكاتب والذي استطاع تخطيه باحترافية عالية، ومن أبرز ما في الكتاب أيضا هو إبراز جانب نفسي جديد لشارلوك هولمز لم يتم الخوض فيه من قبل.شخصية هولمز ابتدعها الكاتب الإنجليزي الكبير السير آرثر كونان دويل، وظلت مرجعًا للروايات البوليسية التي ظهرت بعدها في جميع دول العالم، واتسمت الشخصية دائمًا في سلوكياتها باستعمال العقل والمنطق في التحري عن دوافع ارتكاب الجرائم، وبسبب نجاحها امتد تأثيرها في سلسلة من الأفلام السينمائية.وتروي جميع روايات هولمز وقصصه القصيرة من قبل صديقه الحميم وكاتب سيرته دكتور جون واطسون، باستثناء قصتين رواهما هولمز بنفسه "مغامرة الجندي الشاحب" و"مغامرة عرف الأسد"، إلى جانب اثنتين أخريين رويتا بضمير الغائب "مغامرة حجر مازارين" و"قوسه الأخير".والاسم الأصلي للرواية كان هو "المحلول الذي يبلغ تركيزه 7 بالمائة من ذكريات الدكتور جون واطسون التي حررها نيكولاس ماير"، إذ جرت العادة في الأعمال التي دارت حول هولمز أن يروي هولمز لواطسون أغلب أحداث القصة من ذاكرته، بينما يروي واطسون أجزاءً هامشيةً من القصة.كتب على الغلاف الخلفي للرواية:"ما علاقة الكوكايين بالعبقرية؟ ربما كانت محاولة شرلوك هولمز لكسر قيود الكوكايين، الذي غاص في أوحاله أشق مجهود بطولي شاهدته في حياتي، فلا أتذكر سواء في حياتي المهنية أو خبرتي الشخصية، وسواء في حياتي العسكرية أو المدنية أنني شاهدت شيئا يقارب العذاب والألم الذي شاهدته، كان اليوم الأول للدكتور سيجموند فرويد ناجحا. فقد تمكن من تنويم هولمز ووضعه في سبات عميق في إحدى الغرف التي وضعها تحت تصرفنا في الطابق الثاني من منزله. وما أن رقد هولمز على السرير حتى جذبني فرويد من كمي وأمرني قائلا: "هيا بسرعة.. يجب أن نفتش أمتعته".وعمل مترجم الرواية الدكتور لطفي فطيم أستاذا لعلم النفس في جامعات عربية عدة وله العديد من المؤلفات والترجمات منها: المدخل إلى علم النفس الاجتماعي، مراجعة ترجمة الإنسان بين الجوهر والمظهر لإريك فروم، ترجمة كتاب فن العلاج النفسي لأنطوني ستور، ترجمة لكتاب علم النفس التدعيمي صدرت عن المركز القومي للترجمة في مصر، وكتاب عقول المستقبل تأليف جوروج تايلور.نيكولاس ماير Nicholas Meyer ولد في نيويورك عام 1945. مخرج أفلام، وكاتب سيناريو، ومنتج أفلام، وكاتب، وروائي، ومخرج أمريكي.