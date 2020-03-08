تنحى محكمة نظر طعون إلغاء نتيجة الصف الثانى الثانوى

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة "تعليم" التنحي عن نظر الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض وآخرين بصفتهم أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي ضد وزير التربية والتعليم الفني ورئيس قطاع التعليم العام ورئيس المركز القومي لتطوير الامتحانات، لإلغاء إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي الذي أصدرته الوزارة عن طريق التقييم بتدرج الألوان.وقد صرحت هيئة المحكمة تنحيها عن نظر الدعوى لسابق إبداء رأيها في دعاوى مشابهة خاصة بطلاب الصف الأول الثانوي (قضايا الرسوب).طالبت الطعون التي حملت رقم 25772 لسنة 74 قضائية، بإلزام الوزارة بالإعلان عن نتائج امتحانات الطلاب بالدرجات الفعلية التي حصلوا عليها في الامتحانات طبقا للنهايات الصغرى والكبرى المقررة لكل مادة امتحانية ومجموع الدرجات التي حصلوا عليها، وذلك تنفيذا للقرار رقم 191 لسنة 2019.كما تضمنت الدعاوى القضائية إلزام وزارة التربية والتعليم والمركز القومي للامتحانات بالالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية طبقا لما درسه الطلاب من مناهج ومقررات دراسية وعدم تضمين الأوراق الامتحانية أي أسئلة تعجيزية من خارج المقررات الدراسية.