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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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مصر تستعد لتنظيم أكبر ملتقى دولى لتسويق التمور فى الوادى الجديد

الأحد 08/مارس/2020 - 04:32 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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تستقبل محافظة الوادي الجديد في الفترة من 28 إلى 30 مارس الحالي، أشهر منتجي ومصنعي التمور بالمنطقة العربية والعالم، للمشاركة في أول ملتقى دولي لتسويق التمور، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تبادل الخبرات مع كل أسواق العالم وفتح أسواقًا جديدة للتمور المصرية.

وأكد الإعلامي محمد غانم، عبر فقرات برنامجه «الجدعان»، على فضائية «القاهرة والناس 2»، أن الدولة تدعم قطاع إنتاج التمور، وأن مصر تقوم بزراعة 5 ملايين نخلة، لاقتحام الأسواق العالمية بالتمور المميزة، وخاصة أصناف البرحى والمجدول، لافتًا إلى أن الملتقى جاهز لاستقبال كل المنتجين والعارضين من مصر والدول العربية والعالم.

وأوضح «غانم»، أن مصر تنتج مليون و700 ألف طن من التمور، ورغم ذلك يقف التصدير عند 50 ألف طن، ولذلك يعد ملتقى تسويق التمور الأول فرصة واعدة لتعريف العالم بأصناف وجودة التمور المصرية وفتح أسواق جديدة لها، خاصة أن مصر لديها مشروع قومي للإنتاج 5 مليون نخلة من تمور البرحى والمجدول التي يتهافت عليها العالم.

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