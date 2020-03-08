القصة الكاملة لأغنية مصرية هاجمت أردوغان قبل 60 عامًا (فيديو)

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، مقطع من أغنية «تركي بجم»، التي تحتفي بها المعارضة التركية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.وقال «الباز»، خلال تقديم برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، إن «تركي بجم» أغنية مصرية ألفها صلاح جاهين، ولحنها وغناها سيد مكاوي، عام 1957، عندما دخلت القوات التركية سوريا في أغسطس 1957، وانسحبت في أكتوبر من نفس العام، بسبب السوفييت.وأضاف الباز: «المصريون والعرب كتبوا مقالات وتحليلات سياسية في هجاء الأتراك، وصلاح جاهين وضع الأغنية في ديوانه الشهير عن القمر والطين الذي صدر عام 1961».واختتم الباز: «التاريخ يكرر نفسه، ففي وقتها الاتحاد السوفيتي هدد القوات التركية بقصف صاروخي شامل لو لم ينسحبوا من الأراضي السورية، واليوم أيضا روسيا تقف أمام الطموحات التركية في سوريا».