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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الاتصالات»: رسائل مكافحة الحشرات تعتمد على تسريب بيانات المواطنين من البنوك

السبت 07/مارس/2020 - 11:32 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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قال الدكتور حسام عبد المولى، رئيس الإدارة الفنية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه تم رفع أكثر من 6 قضايا على 6 شركات مختلفة لإبادة الحشرات والشركات العقارية والتي تقوم بإرسال رسائل للمواطنين، بعدما أصبحت ظاهرة تثير غضب واستياء المواطنين.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية: «هذه الشركات أرسلت أكثر من 70 مليون رسالة للمواطنين، واكتشفنا أنهم يحصلون على أرقام وبيانات المواطنين بتسريبها من خلال النوادي الكبرى والتجمعات السكنية، وشركات الكهرباء، والبنوك».

وأشار «عبدالمولى»، إلى إن بعض شركات إبادة الحشرات تستعمل نظام اتصالات يتيح لها إرسال رسائل من خلال أجهزة غير مصرح بها تستطيع إرسال عدد كبير من الرسائل، وتم ضبطها، مؤكدًا أن هذه الشركات تقوم بشراء بيانات المواطنين، ففى مقابل المائة ألف رقم يدفع 3 آلاف جنيهًا، ويقوم بتسريب هذه البيانات أحد العالمين في هذه الجهات.

ولفت«عبدالمولى»، إلى أن شركات إبادة الحشرات تستخدم مواد غير فعالة، وبالتالي تحصل على مبالغ كبيرة، موضحًا أنه سيتم معاقبة كل الأشخاص الذين يقومون بتسريب البيانات.

وأوضح رئيس الإدارة الفنية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن القانون رقم 175 لسنة 2018 قانون الجريمة الإلكترونية يمنع إرسال رسائل للمواطنين دون إرادتهم، ويعاقب عليها بالحبس والغرامة، مؤكدًا أن هناك قانون سيصدر قريبًا يحمي سرية وخصوصية بيانات المواطنين.

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