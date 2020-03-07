تعليق ناري من وائل الإبراشي لمروجي انتشار كورونا

علق الإعلامى وائل الإبراشي، على المؤتمر الصحفى للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بشأن انتشار فيروس كورونا، قائلًا:" مصر تتعامل في هذه القضية بشفافية تامة".أضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج التاسعة على قناة مصر الأولى، يوجد أناس يستهويها سقوط مصر بأى وسيلة، ويستغلون فيروس كورونا لإثارة الشائعات، معقبًا:" كورونا حقيقة فى قلوبهم السوداء وفى عقولهم الحمقاء".وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مُؤتمرًا صحفيًا مُوسّعًا، بمقر مجلس الوزراء، ضم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، وذلك للحديث أمام وسائل الإعلام المختلفة، عن الإجراءات الاحترازية والوقائية المُتخذة للتعامل مع فيروس كورونا المُستجد، والكشف عن موقف الحالات المُشتبه بها، أو التي أثبتت التحاليل سلبيتها أو إيجابيتها.