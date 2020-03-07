رئيس «الأدوات المكتبية»: ما يحدث فى الصين لن يؤثر على الأسعار

قال أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية، إن عمليات الشحن والاستيراد مع الصين توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن ذلك لن يؤثر على أسعار الأدوات المكتبية فى مصر.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أنه بدأت تظهر صناعة تكميلية لفانوس رمضان فى مصر، حيث نصنع هيكل الفانوس، ونستورد اسطوانة الفانوس المسئولة عن الغناء.وتابع أن هناك اهتمام بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مثل تصنيع الأدوات المكتبية ولعب الأطفال.