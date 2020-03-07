رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

القوى العاملة: ملتقى التوظيف يحقق استراتيجية «تنمية 2030»

السبت 07/مارس/2020 - 09:57 م
محمد سعفان
محمد سعفان
رباب الأهواني
طباعة
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن ملتقى التوظيف 2020 يحقق استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ويهدف إلى خفض معدلات البطالة.

أضاف وزير القوى العاملة، خلال لقائه على هامش ملتقى التوظيف 2020، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن من المحاور الرئيسية لملتقى التوظيف خفض رقم البطالة، لافتًا إلى أن هناك العديد من المحاور التي ساهمت في خفض معدلات البطالة على رأسها المشروعات القومية، إضافة إلى ملتقيات التوظيف.

وأوضح وزير القوى العاملة أنه تم عمل أكثر من 30 ملتقى توظيف على مستوى المحافظة بأكملها واستطعنا من خلالها تغيير فكر الأبناء؛ لأنهم كانوا لا يقبلون العمل في القطاع الخاص، كذلك استطعنا من خلاله متابعة أبنائنا في الأماكن التي تم تعيينهم فيها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: لا يوجد ما يعطل الدراسة.. و«كورونا جاي» (فيديو)

«ممنوع على الورق».. حفلات مطربى المهرجانات تخرق قرار «الموسيقيين»

وزيرة الصحة تعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن آخر مستجدات كورونا فى مصر

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة رقم الهاتف المحمول

الصور

image description

متابعة الجماهير للقاء الأهلي وصن داونز

image description

بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي

image description

افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

image description

نجوم الفن يتوجهون لافتتاح مهرجان الأقصر على مركب نيلى

image description

السيطرة على حريق ربع الأحذية بالدرب الأحمر (صور)

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف عن سر اجتماع السيسي بقيادات القوات المسلحة

وزيرة الصحة: 33 إصابة جديدة بـ«كورونا» في باخرة أسوان

«قلبه حجر».. قتل ابنه وبحث عنه مع الجيران.. ثم «عاش حياته»

مصر ترد على بيان إثيوبيا بشأن الجامعة العربية: «إهانة غير مقبولة»

إنفوجراف

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

image description

5 دول أوروبية نفد صبرها على «أردوغان»

أيام زمان

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

سر عودة داليدا إلى مصر قبل وفاتها.. وتفاصيل إصابتها بـ«لعنة الفراعنة»

بليغ حمدي خطب راقصة شهيرة.. «سهرا معًا في بيتها فاشترى الدبل»

اعترافات ليلى مراد عن أم كلثوم.. «خافت منها لسبب غريب»

نجم الساعة

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

الصحة

عاداتك الغذائية مرتبطته بالعوامل الوراثية

دراسة جديدة تربط بين تناول البيض وصحة القلب

حالة عاطفية تعرضك للإصابة بسرطان الجلد

المضادات الحيوية لا تعالج الإصابة كورونا

منوعات

«لوفتهانزا» تخفض طاقة تشغيلها 50% بسبب «كورونا»

انهيار فندق ومحاصرة عدد غير معروف من النزلاء جنوب شرق الصين

اختبار منزلى يكشف كورونا فى 15 دقيقة

«نزهة قصيرة» تحميك من خطر الأمراض القاتلة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يوميات التلصص.. حسن مدن
ماجد حبته
نتائج الإذلال الروسى لأردوغان
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشبراوى.. رحابة الصدر وسعة الأفق
المزيد

الثقافة

أنشطة فنية متنوعة ومحاضرات بـ«ثقافة المنيا»

«آثار وأسرار».. حوار مفتوح لأطفال الدمج الثقافى بجاردن سيتي

سلوى بكر: أتمنى أن تسفر انتخابات «كُتاب مصر» عن مجلس يعمل بشفافية

28 مارس.. مناقشة «طارق الليل» لـ عمرو أمين بمركز إبداع الإسكندرية