القوى العاملة: ملتقى التوظيف يحقق استراتيجية «تنمية 2030»

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن ملتقى التوظيف 2020 يحقق استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ويهدف إلى خفض معدلات البطالة.أضاف وزير القوى العاملة، خلال لقائه على هامش ملتقى التوظيف 2020، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن من المحاور الرئيسية لملتقى التوظيف خفض رقم البطالة، لافتًا إلى أن هناك العديد من المحاور التي ساهمت في خفض معدلات البطالة على رأسها المشروعات القومية، إضافة إلى ملتقيات التوظيف.وأوضح وزير القوى العاملة أنه تم عمل أكثر من 30 ملتقى توظيف على مستوى المحافظة بأكملها واستطعنا من خلالها تغيير فكر الأبناء؛ لأنهم كانوا لا يقبلون العمل في القطاع الخاص، كذلك استطعنا من خلاله متابعة أبنائنا في الأماكن التي تم تعيينهم فيها.