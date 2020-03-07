جاسم خلفان يكشف عن سر الهجمة الشرسة من نواب كويتيين على مصر

كشف المحلل السياسي الإماراتي الدكتور جاسم خلفان، سر الهجمة الشرسة من نواب كويتيين على مصر، وسبب إثارة الهلع داخل المجتمع الكويتي تجاه القادمين من مصر، وادعاء بأنها متفشٍ فيها فيروس كورونا، ما أدى لاستصدار قرار بمنع السفر من وإلى مصر.وقال الدكتور جاسم خلفان، في فيديو عرضه الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور": "لماذا وجدنا هجمة شرسة على جمهورية مصر في موضوع كورونا؟، وكأن مصر الدولة الوحيدة التي جاءها الفيروس، الكل يتعامل وفقًا لقواعد منظمة الصحة العالمية، لكن المقصد تدمير مصر حتى تعيش تركيا وإيران وقطر".وعقب الباز، على الفيديو، قائلًا: "الموضوع يتعامل معه، إما مع الدولة المصرية أو خصم لها تأخذ كل حاجة بشكل سلبي، لأنهم يريدون إضعاف مصر".