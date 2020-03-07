الديهي: أحمد موسى لم يتلون.. «منتظرينك يا بطل» (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإعلامي أحمد موسى كان قد تعرض لوعكة صحية دخل على إثرها مستشفى وادي النيل، متابعا: "أنا أطمئن الجمهور وأطمئن المشاهدين على الإعلامي الوطني المحترم، حيث خرج أحمد موسى من المستشفى وحالته الصحية مستقرة".ووجه الديهي، خلال برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن" رسالة للإعلامي أحمد موسى: قائلا، "تحيتي لك وهي تحية واجبة من أخ لأخيه، وإن شاء الله تعود لمشاهديك ومحبيك، وأنت رقم مهم في المعادلة الإعلامية المصرية، لأنك وطني حتى النخاع".وتابع: "موسى رجل صادق ومحترم، وأقول ما يمليه على ضميري، أن أحمد موسى لم يتلون يومًا ولن يتلون، وأتمنى أن يعود قريبًا ومنتظرينك يا بطل".