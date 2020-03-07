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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

زينة تفاجئ عروسين بفندق إقامتها في الأقصر (صور)

السبت 07/مارس/2020 - 07:21 م
زينة تفاجئ عروسين
زينة تفاجئ عروسين
حسين الجندي
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تواجدت الفنانة زينة في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية لتكريمها عن أعمالها السينمائية طوال مشوارها الفني بينما أقيمت ندوة خاصة لها اليوم في أحد الفنادق المطلة على نيل المحافظة.

وعند عودة زينة من ندوة عرض فيلمها الفلوس الذي عرض بقصر ثقافة الأقصر إلى فندق إقامتها توجهت مباشرة إلى أحد العروسين "شيماء" و"محمود" اللذان كانا متواجدين بالفندق لحفل زفافهما.

والتقطت زينة معهما الصور التذكارية، إضافة إلى أنها قامت بعمل "زغروطة" إهداء منها لهما.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه السيناريست سيد فؤاد ومديرته الفنانة عزة الحسيني ويكرم عدد كبير من الفنانين والفنانات الأفارقة.

ويعرض حاليا ضمن فعاليات المهرجان فيلم صندوق الدنيا بحضور الفنانة رانيا يوسف وباقي أبطال الفيلم.

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