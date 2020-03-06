عمرو أديب عن غلق الحرمين: قرار جريء وعظيم

قال الإعلامي عمرو أديب، إن إغلاق الحرمين، تسبب في ردود أفعال واسعة في العالم الإسلامي كله وناس كثيرة صورت الأمر على أنه إغلاق دائم.وأضاف خلال حلقة برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية mbc مصر، ويتم نقله اليوم من محافظة العلا بالسعودية، ناس في قطر تساءلت كيف يتم إغلاقه؟ فلماذا تتدخل في قرارات فهذا الأمر خاص بالمملكة العربية السعودية وهي من تأخذ إجراءاتها وتقرر ماذا تفعل.ووصف القرار بالجريء والعظيم لأن هذا ليس قرارا دينيا ولكنه قرار دولة وحكومة وناس تهتم بصحة البشر، وتم إغلاقه لفترة قصيرة للتعقيم والتطهير والتبخير، مؤكدًا أنه لا أحد يستطيع عمل هذا المجهود سوى المملكة العربية السعودية.وأوضح أنه تم أخذ قرار بإغلاقه من بعد صلاة العشاء بساعة وفتحه قبل ساعة من الفجر، وتعليق العمرة لبعض الوقت، مشيرًا إلا أنه في حال عدم اتخاذ هذه الإجراءات سيكون هناك مهاجمون للمملكة أيضًا.