الغرفة التجارية: أسعار الأدوات الكهربائية ارتفعت 5% بسبب كورونا

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية، بغرفة القاهرة التجارية، إن المعروض من الأدوات المنزلية، بدأ يقل في السوق نتيجة انتشار فيروس "كورونا" في الصين.وأضاف رئيس شعبة الأدوات المنزلية، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء دى إم سى" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، إن المصانع المصرية تعتمد بصورة كبيرة على الصين فى استيراد مدخلات صناعة الأدوات المنزلية أو الأدوات كاملة التصنيع.وأوضح رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن بعض مصانع الأدوات الكهربائية بدأت فى رفع الأسعار، بسبب انخفاض المدخلات التى تمتلكها هذه المصانع، لافتا إلى أن الأسعار ارتفعت فى حدود 5%، وأن بعض المصانع والمستوردين اتجهوا إلى فتح أسواق خارجية جديدة لسد احتياجات السوق من المنزلية، مشيرا إلى انتهاء أزمة المصانع الصينية بسبب "كورونا" خلال شهر مارس الجارى.