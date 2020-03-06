الفنانة مريم الخشت: امتنعت عن التمثيل فى البداية لهذا السبب

قالت الفنانة مريم الخشت، إنها خريجة فنون جميلة، لافتة إلى أنها بعد تخرجها مثلت بالمسرح لمدة عام؛ لأنها تحب المسرح منذ طفولتها، بالإضافة إلى أن والدتها خريجة جامعة أمريكية ودرست المسرح، وهو ما جعلها مهووسة بالمسرح.





وأضافت الفنانة مريم الخشت، خلال لقائها ببرنامج «أون سيت» المذاع على فضائية «ON E»، مع الإعلامية شيرين حمدي، أن سبب رفضها للتمثيل هو شدة خجلها، بالإضافة إلى خوفها من ألا ينال العمل الذي تؤديه رضا الناس، متابعة:« كان عندي هلع من إن شغلي ميعجبش الناس؛ لأني بحب أعمل الحاجة بشكل متقن جدًا».



