ساندى: «اكتشفت هنا الزاهد لكنها تبرأت منى»

قالت الفنانة ساندي، إن هناك عددًا كبيرًا من النجوم لم يباركوا لها على نجاح ألبومها الأخير وبعضهم كان يدعمه، لكنهم تبرأوا من الأعمال التي قدموها معها وتحديدا الفنانة هنا الزاهد.وأضافت «ساندي» خلال لقائها في برنامج «الجمعة في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»: «هنا آخر حاجة شفتها ليها كانت بتقول إن من الحاجات غير الجيدة اللي قدمتها أول فيلم عملته مع إنه كان معايا وأنا اللي اكتشفتها.. كانت بتشتغل موديل وعندما شاهدتها صممت إنها تمثل لأنها شبيهة بالفنانة رغدة».وأضافت: «هي بتقول إن شكلها مكنش حلو في الفيلم، لكنها طول عمرها جميلة وأرى أنها فنانة بجد، ومباركتش ليا لكن عادي».