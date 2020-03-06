محلل سياسي: التضامن الأوروبي بشأن «كورونا» مجرد شعارات

قال المحلل السياسي، مناف كيلاني، إن وزراء الصحة الأوروبيون قرروا فيما بينهم تواصل المشاورات بشأن مكافحة فيروس كورونا، الذي ضرب الصين مطلع العام الجاري، بعد ما أودى بحياة أكثر من 3000 شخص وإصابة 100ألف حالة حتى الآن.وأضاف كيلاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الغد" أن التضامن الأوروبي بشأن "فيروس كورونا" مجرد شعارات، مشيرًا إلى أن وزراء الصحة الأوروبيون اتفقوا على عقد اجتماع جديد لتقييم الأوضاع بشأن الحد من انتشار الفيروس.كما أوضح أن الحدود بين الدول الأوروبية مفتوحة، ولكن إيطاليا اتخذت إجراءات أكثر صرامة من فرنسا، كما يتوقع أن يكون هناك قرار من الدول الأوروبية لإغلاق الحدود بين البلدان الأوروبية.وبدأ وزراء الصحة الأوروبيون مباحثات طارئة الجمعة حول كيفية إبطاء تفشي فيروس كورونا المستجد في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على مستلزمات طبية وقائية.وأكد وزير صحة الألماني، أثناء وصول زملائه من الدول الـ27 الأعضاء إلى الاجتماع، أن "الفيروس في أوروبا والتحدي يكمن في إبطاء تفشيه واحتوائه"، لافتا إلى أن بلاده لم تجد بعد ضرورة للحد من حرية التنقل عبر الحدود ضمن دول الاتحاد.وأعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا حول العالم إلى نحو 100 ألف، محذرة من أن بعض الدول ليس لديها القدرة الكافية على مواجهته.