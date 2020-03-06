طارق صبري يكشف تفاصيل تحضيراته للشخصيات ذات اللهجات المختلفة

قال الفنان طارق صبري، إنه جسد شخصية الصعيدي في عدد من الأعمال الفنية، مشيرا إلى أنه من الصعب أن ينتقل الممثل الي بيئة صعيدية ليعيش الأجواء ويتعلم.وأضاف صبري، خلال لقائه ببرنامج «أون سيت»، المذاع على فضائية «on e» مع الإعلامية «شيرين حمدي»، أنه لجأ إلى التلفزيون وشاهد العديد من الأعمال الفنية باللهجة الصعيدية ليتعلم؛ كما استعان بمصحح لهجة صعيدي أيضا.وأوضح تفاصيل تحضيراته للشخصيات ذات اللهجات المختلفة، حيث أنه يرتدي الملابس الصعيدية نفسها في الأعمال الفنية وفي المنزل لكي يستطيع أن يتقمص الشخصية ويعيشها ويجسدها.ويصور الفنان طارق صبري دوره في فيلم «باركود» في منطقة الهرم، في أول بطولة مطلقة.تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين بطلي الفيلم محمد عز وطارق صبرى.