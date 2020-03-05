نقل عمر البشير إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية داخل السجن

أفادت مصادر سودانية،

مساء اليوم الخميس، بنقل الرئيس المعزول عمر البشير إلى مستشفى علياء التخصصي إثر

وعكة صحية.





وأوضحت

المصادر ذاتها، أنه تم نقل البشير لمستشفى علياء إثر وعكة صحية في سجن كوبر حيث

يقبع البشير، وذلك وفق صحيفة "السوداني".







وكشفت الصحيفة

عن وجود تعزيزات كثيفة لقوات الأمن وحراسة عسكرية مشددة بالمستشفى الآن.







وقضت محكمة

سودانية ديسمبر الماضي، بإيداع البشير عامين في مؤسسة إصلاح اجتماعي مع مصادرة الأموال

التي تحصل عليها في قضية "تداول النقد الأجنبي بشكل غير قانوني" والتربّح

غير المشروع.







وبحسب القانون،

يحاكم المتهم بالسجن عشر سنوات إذا أدين بالتهم التي وجهت إلى البشير، لكنّ الحكم خُفّف

عليه إلى عامين يقضيهما في مؤسسة إصلاح بحكم تجاوز سنه الـ70 عاما.







وما زال البشير يحاكم فيلا عدة تهم أخرى من

بينها تهم ارتكاب جرائم حرب وقتل المتظاهرين، وقتل عشرات الضباط من الجيش خلال

تنفيذه انقلاب 1989.