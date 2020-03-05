«رضا» محاربة سرطان تعمل فى ورشة لحام (فيديو)





عرضت الإعلامية جيسي العاصي عبر برنامجها «بر الأمان» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، تقريرًا عن قصة كفاح «رضا» وعملها في ورشة لحام بعد إصابتها بسرطان في العظم، تسبب في عجزها.وقالت «رضا»، إنها كانت تعمل «لبيسة»، والآن بعد تأثير السرطان على ساقيها، والذي جعلها تلجأ للعكاز، بدأت تعمل في ورشة لحام سيارات، وتعتمد على نفسها في كافة مناحي حياتها.وأضافت: «في الأول كنت شغالة لبيسه، وبعد العجز اشتغلت في لحام السيارات، وليا كمان في الكهرباء، والفلوس اللي بحصل عليها بعرقي أفضل من كنوز الدنيا كلها».وتابعت: «شغلي في ورشة اللحام لا يؤثر على أنوثتي، أنا بأعمل شغل الرجالة، وده لا يقلل من أنوثتي».وأردفت:«والدتي ست كبيرة ووالدي متوفي وعندي إخوات، ومحدش بيساعد حد، ومش هستنى مساعدة حد، ومحافظة القاهرة ساعدتني، وبتعامل مع الرجالة أفضل ما بتعامل مع الستات».