«القباج» تكشف توجيهات السيسي لـ«التضامن» للرقي بالمواطن (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفها بالعديد من التوجيهات منذ توليها الوزارة، مثل الرقي بالمواطن المصري وكذلك الوزارة والاهتمام بالمواطنين الأولى بالرعاية.وأضافت «القباج»، خلال لقائها ببرنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الرئيس شجع على توسيع شبكة الضمان الاجتماعي، وذلك بهدف تحسين حياة المواطن المصري وجعلها كريمة، إضافة إلى أن هناك جزء تنموي وهو الاستثمار فى المواطن المصري ليكون شريكًا للحكومة بدل من أن يصبح عبئًا عليها، مشيرة إلى أن الرئيس يحرص على الشق الإنساني وكذلك يهتم بالشق التنموي.ولفتت إلى أن الجوانب الإنسانية موجودة دائمًا ولكن الحب وحده لا يكفى، لذا يجب أن نشارك الناس فى المسئولية والعمل ويجب أن نعمل جميعًا مع بعضنا البعض.