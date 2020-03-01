وزير الخارجية الأسبق: إثيوبيا تتصرف بتكبر ومصر صبرت كثيرًا

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن موقف وسلوك إثيوبيا لا يتلائم مع مبادئ الأخوة الإفريقية كما أن إثيوبيا تتعامل بعلياء فى تصرفاتها، مشيرًا إلى أن مصر مارست الصبر الطويل مع سلوك إثيوبيا.وأضاف العرابي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أن حنكة مصر وضعت إثيوبيا أمام الاتحاد الأفريقي، وإذا كانت نوايا صادقة من البداية كان عليها المجيء إلى مصر والتفاوض معها.وتابع: أسلوب العلياء الإثيوبي مرفوض، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تعمل فعلا من أجل التوصل إلى حل فى هذا الملف، وهذا أمر مهم، ولذا مصر استمرت في التعامل والتعاطي مع الموقف الأمريكي حتى النهاية.وأشار إلى أن منطق إثيوبيا في التعامل مع ملف سد النهضة، خارج عن أعراف القانون الدولي.