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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بعد ورم وجهها.. فريدة سيف النصر: البعض قال لي سحر وأعمال سفلية

الأحد 01/مارس/2020 - 10:52 م
فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر
سناء إسماعيل
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قالت الفنانة فريدة سيف النصر إنها تلقت تعليقات غريبة على الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها بموقع فيس بوك بعد ورم وجهها.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية DMC، إن بعض التعليقات على الفيديو جاءتها من بعض الدول العربية حول أن سبب ما تعرضت له هو بسبب السحر والأعمال السفلية وتركوا أرقام هواتفهم لها للتواصل معهم.

أضافت: "ضحكت جدًا من هذه التعليقات لأن (مَن اتكل على غير الله تعالى فقد أشرك)، رغم أن كثرة السحر من علامات الساعة، مؤكدة أنها اعتادت على هذه الحوادث بعد قيامها بأي عمل فني تشارك فيه ويحقق نجاحًا.

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