سامي عبدالعزيز: المتربصون بالدولة ينتشرون في الأزمات

قال الدكتور سامي عبدالعزيز، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن المتربصين بمصر يجدون فرصة ذهبية في وقت الأزمات للضرب في قدراتنا، مشيدًا بدور وزارة الصحة في تعاملها مع أزمة فيروس كورونا: «تحرك وزارة الصحة المصرية في التعامل مع الأزمة جيد جدًا».أضاف سامي عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، المُذاع على فضائية "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن المسؤول دائمًا ما يتم مهاجمته، فهذا قدره، لافتًا إلى أن "كورونا" أزمة كبيرة هزت العالم بأجمعه.وشدد العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، بضرورة وجود عداد على كل شاشات التليفزيون لمتابعة وضع وجود أي حالات إصابة أم لا: "نفسي أشوف تحرك للأحزاب في الأزمات".